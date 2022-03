Chiara Becchimanzi ci porta alla scoperta del potere della ‘Terapia di gruppo’

Fare 'Terapia di Gruppo' mentre si guarda uno spettacolo teatrale? È la mission di Chiara Becchimanzi, in scena al Teatro dei Servi di Roma.

Stand up comedian, attrice, attivista e autrice: Chiara Becchimanzi è pronta per tornare insieme cena con il suo nuovo tour teatrale ‘Terapia di Gruppo’. Uno spettacolo che cambia ogni sera in base alla reazione del pubblico.

“Terapia di Gruppo è uno spettacolo che si modella sulle esigenze del pubblico e sulle loro inclinazioni. Io mi prendo il tempo per capire chi ho davanti e di cosa ha bisogno prima di decidere che strada far prendere allo spettacolo”. Chiara Becchimanzi

PHOTO: VIA HF4

Si ride, ci si emoziona e si entra in empatia con gli altri.

“Le persone non prendono mai il cellulare in mano durante lo spettacolo per fare foto o video. All’inizio mi dispiaceva, tanto siamo abituati ai social; ma ho capito che è bellissimo, perché in quel momento siamo tutti connessi”. Chiara Becchimanzi

Vi lasciamo alla nostra intervista con Chiara Becchimanzi che vi aspetta al Teatro dei Servi di Roma l’11-12-13 marzo.

Crediti foto@Jo Fenz via HF4