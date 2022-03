Arisa e Vito Coppola, parole bollenti: “Al di là di ogni imbarazzo”

Arisa e Vito Coppola sono fidanzati? La domanda rimbalza sul web: il ballerino si lascia andare a bollenti confessioni su Novella 2000

Si sono incontrati a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e ora di nuovo grazie alla conduttrice Rai, Arisa e Vito Coppola si sono nuovamente rivisti sul piccolo schermo: lei come giudice e lui come ballerino dello show Il cantante mascherato.

Arisa e Vito sono fidanzati? Le ultime dichiarazioni del ballerino

La chimica tra la cantante e il suo ex istruttore di ballo è stata palese ed evidente sin da subito ma come stanno le cose dopo le scintille viste sul palco di Ballando? Vito Coppola si è sbottonato con Novella 2000 chiarendo inizialmente di non essere coinvolto in un fidanzamento con Arisa, poi però ha aggiunto: “Siamo molto legati…Non siamo solo amici, ma qualcosa di più…”

Quel “qualcosa in più” ha mandato in tilt i fan della cantante che vorrebbero vederla felice dopo la rottura, a un passo dal matrimonio, con Andrea Di Carlo.

Leggi anche : >> ARISA SI MOSTRA BELLISSIMA SENZA VELI SUI SOCIAL: FAN IN DELIRIO, GLI SCATTI DIVENTANO VIRALI

Il ballerino siciliano – vincitore di numerose gare di ballo latino americano in giro per il mondo – ha svelato che il rapporto con Arisa è talmente tanto forte da non esserci imbarazzo alcuno:

“Siamo molto complici…Ci sentiamo tutti i giorni…Litighiamo e facciamo pace…C’è quella confidenza che supera ogni tipo di imbarazzo…”

Arisa e Vito Coppola @Instagram

E ancora, ha fatto chiarezza sulle passionali effusioni nel videoclip del brano ‘Altalene’ confermando che “i baci sono veri…Al di là del fatto che il video era professionale, i baci erano veri…”.

Infine, ha concluso con una frase sibilina che lascia intendere che tra i due, anche se non possiamo parlare ancora di amore, c’è sicuramente una grande passione e un’altrettanto importante voglia di trascorrere del tempo insieme: “Quello che ci sentiamo di fare, facciamo…”

Foto: Kikapress