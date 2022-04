Jennifer Lopez, clausola hot nell’accordo prematrimoniale con Ben Affleck

I media americani fanno sapere che Jennifer Lopez avrebbe inserito una clausola molto curiosa nell'accordo prematrimoniale con il fidanzato Ben Affleck. Ecco di che cosa si tratta.

Jennifer Lopez è pronta a sposare Ben Affleck. O almeno così pare per il momento. Visti i precedenti nella vita sentimentale della popstar, infatti, è sempre meglio andare con i piedi di piombo. A fare scalpore è l’accordo prematrimoniale che secondo i media americani J.Lo avrebbe imposto al futuro marito.

Leggi anche : >> JENNIFER LOPEZ, LA DIETA SPECIALE PER ESSERE COSÌ IN FORMA: COSA MANGIA (E COSA EVITA ASSOLUTAMENTE)

Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’amore ritrovato

Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano fatto sognare i fan di tutto il mondo quando nel 2002 avevano iniziato la loro storia d’amore. Una relazione turbolenta, tra alti e bassi, ma che aveva appassionato veramente l’opinione pubblica. Lui era persino apparso nel videoclip di ‘Jenny from the Block’, singolo della Lopez, e in quel momento erano la coppia d’oro dello showbiz.

Poi nel 2004 la rottura poco prima delle nozze. È passata molta acqua sotto i ponti, entrambi sono andati avanti con le rispettive esistenze. Nel 2021, poi, l’evento inaspettato: i due si sono ritrovati e questa volta speriamo sia la volta buona.

L’accordo prematrimoniale

In attesa che Jennifer Lopez e Ben Affleck diventino marito e moglie si parla molto di un accordo prematrimoniale. Stando ai bene informati, infatti, tra le varie clausole ce ne sarebbe una molto bollente come riporta Tuttosport.com. Si dice infatti che la cantante e attrice abbia preteso almeno quattro rapporti sessuali a settimana. Manco a dirlo, i diretti interessati non hanno confermato l’indiscrezione. Se fosse vero si tratterebbe di un bell’impegno per Ben. Quasi un lavoro, oseremmo dire.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, data del matrimonio

Al momento non c’è ancora una data per il matrimonio tra le due star. È plausibile pensare, però, che la coppia convolerà a nozze entro l’anno, dando vita a uno degli eventi più chiacchierati a Hollywood e nel mondo.

Per Jennifer si tratta del quarto matrimonio, dopo quelli con Ojani Noa, Chris Judd e Marc Anthony. Ben Affleck è stato invece sposato con Jennifer Garner dal 2005 al 2018.

Foto: Kikapress