Cosa mangerà Samantha Cristoforetti nello spazio? La dieta con ketchup e cioccolato￼

Samantha Cristoforetti è di nuovo sullo spazio per la missione Minerva: la dieta in orbita prevede anche ketchup e cioccolato

A 45 anni Samantha Cristoforetti è di nuovo tra le stelle, nel suo habitat naturale, insieme ai suoi colleghi della missione Minerva, a regalarci emozioni e racconti letteralmente spaziali: ma cosa mangia durante la sua permanenza in cielo, qual è la sua dieta?

Samantha Cristoforetti, la dieta spaziale per la missione Minerva

Come è importante l’allenamento muscolare per gli astronauti, è fondamentale anche seguire una dieta bilanciata che ovvi alle chiare difficoltà che l’ambiente comporta. La dieta della Stazione Spaziale Internazionale prevede tre pasti più qualche spuntino: circa 1900 calorie per le donne, poco più di 3000 per gli uomini, con metodi di cottura e di conservazione del cibo piuttosto particolari.

Leggi anche : >> COSA SUCCEDERÀ AL CORPO DI SAMANTHA CRISTOFORETTI E I COLLEGHI NELLO SPAZIO? LE CONSEGUENZE SULL’ORGANISMO

Alcuni alimenti, infatti, devono essere liofilizzati e disidratati prima di arrivare sullo spazio perché si mantengano almeno 24 mesi, altri invece possono essere consumati come si trovano in commercio.

Cristoforetti e colleghi tra piadine e cioccolato: i cibi consentiti e vietati

Consentite salse come ketchup e maionese o bbq per rendere più gradevoli i pasti dal momento che il senso di gusto e olfatto sullo spazio si indebolisce parecchio; ok a sale e pepe ma in forma liquida altrimenti i granelli si spargerebbero dappertutto compromettendo il funzionamento dei condotti d’aria.

Per questo stesso motivo sono vietati cibi che producono briciole, come patatine o crakers: meglio considerare la frutta secca per uno spuntino e piadina e tortilla al posto del pane. Niente alcool – e quindi non solo vino e liquori ma anche profumi o dopobarba – sia per non alterare lo stato psicofisico degli astronauti sia perché – come riporta il Corriere tramite la BBC – le sostanze volatili possono interferire coi sistemi di recupero dell’acqua della stazione.

Leggi anche : >> SPREMUTA D’ARANCIA, MAI PRENDERLA ZUCCHERATA: IL RISCHIO PER LA SALUTE

Succo di frutta, tè, caffè o aranciate sono presenti ma in polvere in confezioni monoporzione da bere attraverso una cannuccia dopo aver aggiunto acqua calda. Infine via libera al cioccolato nello spazio, comprese anche le M&Ms a cui gli americani non sanno proprio rinunciare.

Foto: Kikapress