Sanremo 2023, Chiara Ferragni e lo strano portamento: l’influencer viene ripresa dai fan

Chiara Ferragni, al debutto sul palco dell'Ariston, è stata ripresa dai fan sui social per via della sua postura

Chiara Ferragni ha fatto il suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023 e la rivedremo durante la serata finale. Nonostante il suo successo come influencer e l’impegno nell’ideazione di abiti per l’evento che non fossero soltanto belli e fini a se stessi, alcuni commenti sui social l’hanno criticata per la sua postura.

L’influencer è spesso apparsa sul palco dell’Ariston con le spalle ricurve e la schiena storta. Chiara ha dimostrato di essere una donna forte e a Sanremo si è fatta portavoce di messaggi in cui crede fermamente a sostegno delle donne, ma alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di commentare la sua postura.

“Chiara ti prego raddrizza quella schiena”, “Grazie Chiara Ferragni che stai storta con la schiena come tutti noi”, “La gobba di Chiara perché per baciare Fedez si abbassa”, “Le critiche a Chiara Ferragni che leggo mi fanno rabbrividire. La cosa che mi fa strano è che la maggior parte provengano da donne” hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni lo ha fatto con Amadeus dietro le quinte durante la diretta

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, Chiara è riuscita a trovare il tempo per fare persino una diretta Instagram, andata regolarmente in onda su Rai 1.

L’occasione è stata l’inaugurazione del profilo Instagram di Amadeus, aperto proprio dall’influencer per insegnare al conduttore come usare i social, e rinunciare finalmente al profilo di coppia aperto tempo fa con la moglie Giovanna.

Foto: Kikapress