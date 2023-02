Sanremo 2023, l’omaggio di Fedez a Gianluca Vialli: le parole che fanno commuovere

Fedez ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo con un freestyle in cui ha omaggiato Gianluca Vialli

Ieri sera, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Fedez ha fatto un’apparizione rivolgendo frecciatine a vari personaggi pubblici, tra cui il Codacons, la ministra Roccella e l’onorevole Maddalena Morgante.

Nel suo freestyle, Fedez si è definito un “Napoleone con la sindrome del nano” e ha parlato anche della sua esperienza con il cancro. Inoltre, ha criticato l’utilizzo dei soldi dei contribuenti e ha chiuso rendendo omaggio a Gianluca Vialli, che gli ha dato la forza per superare i suoi problemi di salute.

“Ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto, e se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto. È il ricordo di Gianluca che porto su questo palco” ha dichiarato Fedez, facendo commuovere non poche persone.

“Aspetto chi criticherà anche questo. Qualche minuto di spettacolo e un omaggio ad un grande Campione” ha commentato uno spettatore su Twitter.

Quanto costa un biglietto di ingresso a Sanremo? I prezzi stellari per un posto in platea

Intanto in rete c’è chi si chiede quanto costi un biglietto di ingresso per il teatro Ariston durante la kermesse musicale. Non esiste il costo di un biglietto per una singola serata del Festival di Sanremo 2023, poiché sono stati venduti solo abbonamenti per tutte le cinque serate.

Il teatro Ariston ha una capienza di circa 2.000 posti e il prezzo per l’abbonamento in galleria per le cinque serate è stato di circa 672 euro, mentre per l’abbonamento in platea è stato di 1.290 euro. La partecipazione all’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana era possibile dunque solo acquistando un abbonamento per tutte le serate.

Foto: Kikapress