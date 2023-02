Sanremo 2023, il figlio di Amadeus non ha saputo resistere: cosa ha fatto durante il monologo di Angelo Duro

Nella seconda puntata del Festival di Sanremo ha fatto discutere molto il monologo di Angelo Duro: ecco cosa ha fatto il figlio di Amadeus durante la sua esibizione

Da qualche anno, a Sanremo, l’attenzione dei telespettatori non si concentra solo sullo spettacolo in sé ma anche sul figlio di Amadeus, José Alberto. Praticamente, i telespettatori del Festival hanno visto crescere il figlio del direttore artistico delle ultime quattro edizioni.

Il figlio di Amadeus a Sanremo 2023: il gesto che ha fatto impazzire i fan durante il monologo di Angelo Duro

Oggi, José ha 14 anni e in pochi sanno che è anche una promessa del calcio, in quanto gioca come portiere nelle giovanili dell’Inter. Fatto sta che i fan di Sanremo si sono affezionati a lui, al punto che in tanti notano e commentano quello che fa durante le serate del Festival.

È per questo che un suo gesto, avvenuto nel corso della seconda serata durante il monologo di Angelo Duro, ha fatto impazzire gran parte dei telespettatori. Nel corso della seconda puntata, era praticamente l’una di notte e José, infatti, stava per addormentarsi, al punto che, seduto di fronte alla madre e a Gianni Morandi, lo si è visto mentre cercava di trattenere il sonno.

Ad un certo punto stava davvero crollando, al punto da aver scatenato i commenti dei telespettatori, come “José che si stava per addormentare è tutti noi durante il blocco pre classifica“.

E c’è anche chi crede che sia stata una reazione al monologo di Angelo Duro che, a quanto pare, non è che sia piaciuto proprio a tutti… Tanto che su José hanno detto: “lui voleva soltanto che Blanco rientrasse e spaccasse tutto, Angelo Duro compreso“.

Il monologo, infatti, è stato criticato in particolare per alcune frasi finali, come “Sono fidanzato da 14 anni con la stessa ragazza. Vi sembra facile? La tradisco regolarmente, per questo stiamo insieme. Io glielo dico, per il bene del rapporto“.

I commenti si sprecano: “Stile grossolano e ci sono comici migliori però penso le intenzioni fossero satiriche verso la società e la coppia, anche riguardo al ruolo della prostituta“. Oppure: “si è detta la stessa cosa l’anno scorso con Checco Zalone ma almeno lui si travestiva e faceva canzoni che erano palesemente delle parodie boh a me lui sembrava davvero serissimo e se stava prendendo in giro qualcuno erano proprio le donne“.

Il monologo di Angelo Duro è probabilmento solo quello di un personaggio un po’ sopra le righe… voi come la pensate?

La figlia di Amadeus non va a Sanremo: la sua reazione da casa mentre vede la seconda puntata del Festival. Cosa pubblica su Instagram

Ma se José Alberto, il figlio di Amadeus, è ormai un personaggio conosciuto dai telespettatori, in molti non sanno che il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha anche una figlia, Alice, nata dalla prima moglie di Ama, Marisa Di Martino.

La 25-enne, a differenza del fratellino, non ha partecipato direttamente al Festival ma lo ha guardato da casa, al punto da aver espresso la sua preferenza per una coppia di artiste in gara, ovvero Paola e Chiara.

Durante la loro esibizione nel corso della seconda serata, Alice ha pubblicato nelle sue Instagram Stories qualche frame dalla tv con tanto di commento: “Le Queen“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy