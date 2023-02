Sanremo 2023, il figlio di Amadeus lo ha fatto davvero durante l’esibizione di Marco Mengoni: il gesto diventato virale sui social

C’è un gesto di José Alberto, il figlio di Amadeus, che non è rimasto inosservato dopo l’esibizione di Marco Mengoni nella terza serata di Sanremo 2023.

Josè Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha conquistato il pubblico di Sanremo 2023 per un gesto fatto dopo l’esibizione di Marco Mengoni: il ragazzo, che già nella seconda puntata si era fatto notare dai social per la sua insofferenza di fronte al monologo di Angelo Duro, nella terza serata si è reso protagonista di un bellissimo gesto.

Il figlio di Amadeus autore di un bellissimo gesto dopo l’esibizione di Marco Mengoni

Andiamo con ordine: sul palco c’era Marco Mengoni che, con la solita perfezione, ha interpretato Due Vite. Alla fine della canzone, a tutti è parsa chiara (se ancora non lo fosse) la dimensione artistica di Mengoni, oltre al fatto che, sì, è uno dei principali candidati alla vittoria finale.

Ebbene, alla fine della sua esibizione è partita una standing ovation da parte del pubblico del teatro Ariston. Un tripudio di acclamazione dovuto, perché sul palco Mengoni è in grado di incantare e conquistare come pochi altri artisti.

Lui si è a sua volta emozionato di quel tributo da parte del pubblico, apparendo con gli occhi lucidi, completamente rapito dal gesto.

Ma in tutto questo, cosa c’entra Josè Alberto Sebastiani con Marco Mengoni? Se ve lo state chiedendo, andiamo subito a darvi una risposta… Uno dei primi a balzare in piedi dopo l’esibizione di Mengoni è stato proprio lui, tanto che i commenti che lo esaltano non si contano.

“Questa grandissima icona di José Sebastiani che si è alzato all’in piedi per la standing ovation a Marco Mengoni“, ha scritto una persona. E un’altra confessa: “Io bimba di José“. E non si contano i “lui il nostro eroe” o “José uno di noi“.

Insomma, è vero che Marco Mengoni ha conquistato il pubblico di Sanremo 2023 e così potrebbe stravincere il Festival ma è anche vero che José Alberto ha a sua volta un posto speciale nel cuore dei telespettatori della kermesse!

Photo Credits: Kikapress