1 Maggio, è successo mentre cantavano Achille Lauro, Giorgia e Serena Brancale: il pubblico 'non si è contenuto'

Il concerto del Primo Maggio ha visto salire sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano è ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica del nostro paese. Quest’anno, ad accendere il pubblico sono stati Achille Lauro, Giorgia e Serena Brancale… la dimostrazione che di Sanremo non è rimasta nel cuore del pubblico solo “Cuoricini”!

