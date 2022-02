Il 17 Febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto e in Italia sono almeno 60 milioni le famiglie che lo hanno scelto come compagno di casa. Gli Egizi li veneravano come vere e proprie divinità, e li tenevano come animali da compagnia; una scelta che potrebbe essere legata anche agli effetti benefici che questi felini hanno sulla nostra salute.

@shutterstock