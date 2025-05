Affari Tuoi, dietro le quinte: il pubblico è pilotato? La verità su quel filmato che sta circolando su Tik Tok

Su TikTok è comparso un video che mostra il dietro le quinte del programma, in cui – mentre i tecnici sono intenti a preparare il gioco – si vede una donna che spiega al pubblico quando intervenire, quando applaudire, quando urlare… Inoltre, fa registrare alcuni momenti come applausi, risate e cori per garantire poi effetti ottimali durante il montaggio.

Photo Credits: Shutterstock