Cambio di rotta per l’estate Rai

Secondo quanto trapelato, Noos non rinuncerà certo all’estate di Rai1, ma si sposterà in un’altra serata settimanale per non soccombere alla concorrenza. Secondo quanto trapelato, Noos andrà in onda il lunedì in prima serata dal 23 giugno. il messaggio sembra chiaro: meglio evitare lo scontro diretto con Temptation Island e intercettare un pubblico più disponibile in un’altra fascia. Una scelta strategica, più che una fuga, ma che fa comunque rumore nel panorama televisivo estivo.

Foto: Kikapress