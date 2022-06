Alberto e Charlene, in Norvegia ritrovano la felicità

Dopo aver sconfitto il Covid, Charlene di Monaco è tornata a presenziare al fianco del marito Alberto in una serie di eventi molto importanti: dalla 61° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, dove ha brillato con un abito lungo verde smeraldo al viaggio di stato in Norvegia, dove non è mancato un bacio in pubblico.

La coppia, con Jacques e Gabriella al seguito, ha trascorso qualche giorno in Norvegia in compagnia del Principe Haakon e la sua famiglia; inoltre Alberto e Charlene di Monaco hanno presenziato all’inaugurazione di una mostra presso il Fram Museum.

