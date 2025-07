Alessandra Amoroso, il gesto d'amore e di grande felicità per la coppia: cosa fa il compagno Valerio Pastore sui social

Valerio Pastore è stato protagonista di un gesto che ha toccato il cuore di tutti: in un video condiviso su Instagram da Alessandra Amoroso, lo si vede chinarsi e baciare con dolcezza il pancione della cantante. Un momento di intimità e amore che ha conquistato in poche ore migliaia di like e centinaia di commenti emozionati.

