Una carriera in continua ascesa

Alessandro Cattelan è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, da MTV agli show in prima serata sulla Rai. Il suo talento lo ha portato a condurre format di successo come X Factor, E poi c’è Cattelan, Stasera c’è Cattelan e Da vicino nessuno è normale. In ogni progetto, Cattelan ha saputo portare energia, simpatia e originalità, guadagnandosi un posto di prestigio nel panorama dello spettacolo.

Foto: Kikapress