Basile, già noto per essere stato il primo 2007 a entrare in un Challenger ATP, ha raccontato l’allenamento con ammirazione. “Sapevo che tirava forte, ma dal vivo è tutta un’altra cosa. È stato come me lo immaginavo, solo più veloce”, ha detto. Jannik ha lavorato su ogni dettaglio: volée, diagonali, smash, risposte, pretendendo traiettorie e velocità specifiche. Un metodo quasi scientifico, che ha lasciato il giovane italiano senza fiato – e con molto da imparare.

Foto: Shutterstock