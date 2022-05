Allenarsi tutti i giorni fa bene?

Vi sarete chiesti almeno una volta nella vita, quante volte sia giusto allenarsi per ritrovare la forma fisica. Domanda a cui non c’è una sola risposta, perché molto dipende dalle condizioni fisiche di partenza e anche dalle tipologie di esercizio. Tendenzialmente alternare un giorno di allenamento con uno di riposo può essere una buona prassi. Il recupero nell’esercizio fisico è fondamentale; permette di avere muscoli più forti e più pronti per l’allenamento successivo.

@shutterstock