Il vino che piace ai potenti: ecco perché l'Amarone di Aneri ha conquistato anche il Papa. Quanto costa una bottiglia

Il prezzo di una bottiglia di Amarone della Valpolicella Aneri varia tantissimo e cambia soprattutto in base all’annata. Una rapida ricognizione sui principali store di vino, parla di un prezzo per bottiglia che parte da circa 130 euro, ma che sale a prezzi ben più alti per annate particolari come la 2005, appunto quella che il papa ha regalato a Re Carlo!

Photo Credits: Shutterstock