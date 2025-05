Isola dei famosi, Antonella Mosetti e quel flirt con il figlio della Ventura: come ha reagito Niccolò Bettarini dopo averla vista in tv

C’è però da dire che, nonostante abbia 149mila follower, Niccolò Bettarini non è molto attivo sui social e quindi il fatto che non abbia postato nulla al riguardo non è poi così sospetto. Nella vita fa il personal trainer e, dunque, quella stories non ha alcun significato nascosto, ma solo un riferimento al suo lavoro.

Photo Credits: Kikapress