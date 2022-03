Arisa senza veli su Instagram: le foto diventano virali

Complice l’ultimo album “Ero romantica”, Arisa è sempre più decisa nel veicolare un messaggio di celebrazione della femminilità, che passa – ovviamente – anche dalla fisicità di ogni donna.

La cantante sui social si mostra in intimo e scrive: “Mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli. Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. Donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, né una condizione di serie B”.