Baba Vanga, c'è anche una 'brutta' previsione per il 2025 che riguarda l'Italia: cosa aveva previsto e potrebbe accadere

Tra le più inquietanti predizioni di Baba Vanga per il 2025 c’è quella di una guerra devastante in Europa, descritta come l’inizio della “fine dell’umanità”. Secondo gli interpreti della mistica cieca, il conflitto non sarebbe circoscritto ma globale, con l’Europa al centro delle ostilità. Una visione che, oggi, appare meno remota, viste le tensioni geopolitiche già in atto in Ucraina e nei Balcani.

Photo Credits: Shutterstock