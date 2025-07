Un incontro esplosivo nel cielo (e dentro di noi)

Per Ariete, Leone e Sagittario si apre una finestra di grande vitalità. L’energia di Marte li accende e la Luna amplifica il bisogno di autenticità. È il momento perfetto per agire, dichiararsi, buttarsi in nuove avventure di cuore. C’è chi potrebbe sentirsi finalmente libero di esprimere un desiderio represso, chi deciderà di prendere in mano una situazione lasciata a metà. Ma attenzione: l’energia è potente, quasi eccessiva. Il rischio? Agire troppo di pancia, specialmente in amore, e pentirsene dopo. Serve saper distinguere tra passione e impazienza.

Foto: Shutterstock