Bere dentro una Birkin: il lusso a Miami

Il locale, frequentato da star come Leonardo DiCaprio e dalle figlie di Donald Trump, non è nuovo a esperienze fuori dal comune. Ma con questo cocktail ha superato se stesso. Lo scontrino parla chiaro: 33.000 dollari per un drink con borsa inclusa. Se si sceglie di rinunciare all’accessorio, il prezzo scende a “soli” 150 dollari. Non proprio economico, ma quantomeno umano. Intanto, tra parodie, reel ironici e invidia virale, il drink è già leggenda.

Foto: Shutterstock