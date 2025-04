Basilica Santa Maria Maggiore, come è stata ricavata la tomba di Papa Francesco? L'ipotesi legata alla Cappella Paolina

Con la conclusione dei funerali di Papa Francesco, la sua sepoltura ha sollevato un dibattito acceso online. Il luogo scelto per la tomba del pontefice ha suscitato perplessità, curiosità e critiche, in particolare per la collocazione all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore e per le presunte modifiche architettoniche effettuate nella Cappella Paolina. Ecco cosa sappiamo finora.

Foto: Kikapress