Il video di Belen su Instagram dopo la convalescenza

Nel video, Belen si trucca, utilizzando i cosmetici della sua linea. Il tono è rilassato, ma nelle parole della conduttrice emergono stanchezza e voglia di prendersi cura di sé. “Ho fatto un piccolo intervento, nulla di grave“, spiega, “ma sono stata in convalescenza per due giorni. Dovevo farlo, rimandavo da tempo“. La dichiarazione è arrivata in risposta ai tanti commenti che si sono susseguiti sotto al post, preoccupati per il suo aspetto più magro e per le sue condizioni di salute.

Foto: Kikapress