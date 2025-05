Quando la Bibbia cita l’India: una stranezza?

La citazione non è tanto una previsione quanto il riflesso del potere dell’Impero persiano, che al tempo si estendeva davvero fino all’India nord-occidentale. L’uso del nome “Hodu” è quindi coerente con la geopolitica del VI-V secolo a.C. e non va inteso come profezia in senso stretto. È però significativo che la Bibbia riporti questi confini, mostrando un sorprendente livello di consapevolezza geografica.

