Blackout, come sopravvivere se dovesse succedere anche in Italia: cosa avere sempre in casa

In situazioni di emergenza come un blackout, la solidarietà può salvare vite. Controlla che i tuoi vicini, specialmente anziani o persone fragili, non si trovino in difficoltà. Mantenere la calma è essenziale per affrontare l’emergenza in modo efficace. Organizzati per tempo, informati su procedure di sicurezza e non farti cogliere impreparato: la prevenzione è la migliore difesa.

Photo Credits: Shutterstock