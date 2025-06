Bomba atomica su Roma: cosa accadrebbe se scoppiasse sulla Capitale. Gli effetti devastanti mostrati da una mappa interattiva

La mappa consente di scegliere anche un’opzione: se la bomba esplode in aria o al suolo. Nel caso di un’esplosione aerea – come accadde a Hiroshima – l’onda d’urto distruggerebbe la struttura urbana fino a Prati, San Lorenzo e Testaccio. Invece, un impatto diretto al suolo genererebbe un cratere enorme e radiazioni concentrate, compromettendo la vivibilità della città per decenni.

Photo Credits: Shutterstock