Un rappresentante inatteso dalla Famiglia Reale

L’assenza del Re e del Principe William all’evento non deve sorprendere: Re Carlo aveva già inviato una nota privata di congratulazioni al neoeletto pontefice, esprimendo “i migliori auguri per il suo pontificato” a nome proprio e della regina Camilla. La scelta di non partecipare personalmente è dettata da motivi di protocollo, continuità diplomatica e forse da una volontà di non sovrapporsi alla figura religiosa del nuovo pontefice.

Foto: Kikapress