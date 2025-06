La Regina Camilla al Royal Ascot ignora Re Carlo: cala il gelo tra i due coniugi. Il gesto delle spalle

Al Royal Ascot 2025, gli occhi di tutti erano puntati su Re Carlo e la Regina Camilla. Ma non per il loro stile o la passione per l’ippica: bensì per il fatto che tra i due sembra essere calato un gelo visibile, reso ancora più evidente da un gesto che ha fatto il giro del web.

