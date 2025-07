Un compleanno atipico

Il dono, decisamente strano e insolito, ha riacceso un sorriso nella regina. Quando le è stato raccontato che la pellicola aveva aiutato a mantenere il vuoto nei motori del sottomarino per anni, ha esclamato con entusiasmo: “La famosa pellicola trasparente!”, ringraziando calorosamente. Il rotolo di pellicola, apparentemente banale, aveva in realtà salvato il sottomarino da un’emergenza tecnica: usato come soluzione di fortuna, aveva sigillato i motori per oltre due anni. Un dettaglio che ha divertito Camilla.

Foto: Kikapress