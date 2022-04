Come ogni anno torna il Carbonara Day il 6 aprile: un giorno in cui celebrare uno dei piatti più amati delle tradizione romana e anche uno dei più bistrattati. Pochi e semplici ingredienti compongono questo piatto, ma come sempre semplicità non vuol dire facilità e l’errore che rovinerà il piatto sta dietro l’angolo.

@shutterstock