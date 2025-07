Il raro autografo di Papa Leone XIV triplica il valore di una carta Pokémon. Ora quella carta vale una fortuna?

Che la carta in questione esista o meno, proviamo a calcolarne il valore. Una carta Popplio non olografica vale al massimo 1 euro. Ma l’ipotetica firma autentica di Papa Leone XIV le conferirebbe un valore unico, trasformandola in una “rookie card” papale. Se certificata e in perfette condizioni, il prezzo si aggirerebbe tra i 1.500 e i 5.000 euro, con picchi potenziali fino a 10.000 euro in certe aste…

Photo Credits: Shutterstock