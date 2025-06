Caso Garlasco, cosa è successo in tv quando si è trattato il delitto di Chiara Poggi: gaffe, liti e l'illusione ottica

Passando a La Vita in Diretta, invece, abbiamo assistito a uno scontro acceso tra la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato di Alberto Stasi.

Sulla questione di Alberto Stasi, Roberta Bruzzone si è espressa con parole durissime, sottolineando il fatto che “quello che visionava Stasi era materiale molto violento e raccapricciante. Parliamo di video estremi e temi molto particolari. Aveva una quantità di materiale da far invidia a collezionisti esperti e anziani. Questa è un’area oscura di Alberto, lui non voleva parlare di questo aspetto. Lui non aveva nemmeno detto di aver consultato per più di 40 minuti contenuti estremi proprio quella mattina. Quindi è una parte di sé che non vuole rivelare“.

L’avvocato De Rensis ha ribattuto così: “Invito la bravissima e competente dottoressa Bruzzone, in qualità di cittadina, a preparare una consulenza, inviarla alla Procura della Repubblica di Pavia e chiedere spiegazioni sul come mai, nonostante le sue meravigliose argomentazioni, la Procura continui a indagare. Perché veda, il problema grande è che la dottoressa ride perché ovviamente le mie… No, no, mi scusi, io non l’ho interrotta. Parli lei allora!”

Roberta Bruzzone ha immediatamente replicato: “Non posso mandare una consulenza alla Procura che non me la richiede. Che discorso è? Lei lo sa bene che questo non è possibile. Se me la chiedono, io sono ben disponibile”

Photo Credits: Kikapress