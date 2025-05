Un video del passato riaccende i riflettori sulle sorelle Rodriguez

Il gesto di Cecilia non sarebbe dunque rivolto a Belen, ma esclusivamente a Tony Effe. La storia pubblicata su Instagram sembra essere un modo per celebrare il compleanno del cantante romano, legato da un rapporto di amicizia a Cecilia e Ignazio, così come alla sua compagna Giulia De Lellis. Il filmato, in cui Tony si esibisce con le sorelle Rodriguez, è stato scelto come ricordo di tempi più sereni. Nessun messaggio implicito né volontà di riavvicinamento: il focus resta sul compleanno dell’artista. Un dettaglio che spegne le speranze dei fan che avevano interpretato il video come un segnale di pace familiare.

Foto: Kikapress