Chanel Totti, quanto guadagna per ogni post pubblicato sui social? La cifra più di due stipendi

Chanel Totti ha appena raggiunto la maggiore età, ma è già sotto i riflettori dei social come una vera star. Dietro ai suoi selfie e ai reel apparentemente innocui si nasconde un vero e proprio business digitale. La cifra che incassa per ogni post sponsorizzato ha lasciato molti a bocca aperta. Ma quanto guadagna per ogni adv?

Photo Credits: Kikapress