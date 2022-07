Come ogni anno, a parte gli ultimi due causa Pandemia, Montecarlo richiama il jet set mondiale a sé per il prestigioso Ballo della Rosa guidato – dopo la morte di Grace Kelly – da sua figlia Carolina: Charlene di Monaco non vi ha preso parte, lasciando Alberto nelle mani della sorella.

