Il ragazzo che sognava di servire Dio

Anche nella vita quotidiana, Bob non si è mai lasciato sedurre dal potere o dal privilegio. In Perù viveva in una stanza modesta, tra libri, fotografie e una veste appesa al muro. Quando un confratello non poteva permettersi un paio di scarpe nuove in pieno inverno a Chicago, Prevost non esitò a dirgli: “Comprale e porta lo scontrino al superiore. Povertà non vuol dire miseria”. Un gesto semplice che dice molto della sua visione concreta della vita religiosa: umiltà, ma anche dignità. Nel tempo è diventato una figura rispettata tra gli Augustiniani, fino a guidare l’ordine a livello globale con uno sguardo aperto, sinodale e diplomatico.

Foto: Shutterstock