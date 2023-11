Chiara Ferragni: quanto costa il suo magnifico albero di Natale?

Chiara Ferragni ha pubblicato sui social delle fotografie a tema natalizio: la regina delle influencer ha appena fatto l’albero di Natale anche in vista delle feste del 2023, facendo interrogare i suoi numerosi fan su alcune questioni: quanto avrà mai speso per quell’albero di Natale e quegli addobbi? Chi le avrà mai fatto l’albero sotto il quale si è già mostrata in outfit a tema insieme ai figli Leone e Vittoria?

