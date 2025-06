Claudio Lippi senza peli sulla lingua su Fiorello e PierSilvio Berlusconi: cosa svela su quella famosa Buona Domenica

“È dal 2006 che non riesco a parlare con lui, anche se poi ho smesso di cercarlo – ha continuato il conduttore – Ora Pier Silvio Berlusconi ha messo un freno al trash a Mediaset. Visto che lo riconosce lo stesso Pier Silvio, quasi quasi, timidamente, mi viene da dire: ‘Mi riammettete nel circolo? Nel gruppo di quelli che hanno in testa cosa voglia dire una televisione non trash?’. Mi farebbe piacere fare una chiacchierata con lui anche per chiarire se creda ancora a quanto si è detto 19 anni fa“.

Photo Credits: Kikapress