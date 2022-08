Tenere sotto controllo i livelli di colesterolo alto è importante per la salute del nostro corpo. Si tratta di un grasso presente nel sangue che nelle giuste quantità serve per il funzionamento dell’organismo. fisiologiche. Quando però i livelli di questo grasso sono eccessivi, diventa uno delle principali fattori di rischino per le malattie cardiache.

@shutterstock