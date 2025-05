Conclave, sai quanto guadagnano i cardinali che dovranno eleggere il nuovo Papa? Ecco quanto costa fare un conclave

Trasportare i 133 cardinali a Roma ha comportato un costo medio di circa 4.000 euro ciascuno, solo per i voli e gli spostamenti. A questo si aggiungono i costi per la sicurezza, la comunicazione e il supporto organizzativo. Il tutto è gestito dalle casse vaticane con l’aiuto logistico dello Stato italiano, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza e i servizi pubblici.

Photo Credits: Shutterstock