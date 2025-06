Un’amicizia nata davanti alle telecamere, finita molto peggio

Durante un’intervista andata in onda a Storie al Bivio Show, Corinne Clery ha raccontato un episodio molto personale che coinvolge suo figlio e una battaglia legale in corso. A scuotere il pubblico è stato il fatto che tra i testimoni chiamati dal figlio ci sia anche Serena Grandi. Secondo quanto dichiarato da Corinne, Serena non avrebbe mai avuto contatti diretti con suo figlio, e la sua presenza nella lista dei testimoni è stata vissuta come un tradimento profondo. La Clery ha affermato di sentirsi ferita e sfruttata, dopo aver aperto le porte della propria casa all’attrice in un momento difficile della sua vita.

Foto: Kikapress