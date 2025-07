Un futuro re con le idee molto chiare

Se da un lato il principe William ha sempre mantenuto un profilo istituzionale discreto, dall’altro sembra che la sua visione sul futuro della monarchia sia più netta di quanto si possa immaginare. Secondo l’esperta Helena Chard, William non farà concessioni a chiunque possa minacciare la stabilità della Corona. E questo non riguarderebbe solo figure controverse come lo zio Andrea, ma potrebbe estendersi anche ad altri membri della famiglia reale, inclusi coloro che si sono allontanati volontariamente, come suo fratello Harry.

Foto: Kikapress