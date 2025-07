Dieta di Jannik Sinner, altro che banane: ecco cosa beve tutti i giorni il campione di Wimbledon (e non sono solo carote)

A differenza di altri tennisti, Jannik non esclude glutine o altri alimenti in modo rigido. Mangia tutto, ma con attenzione: evita cibi ultra-processati come merendine e bibite zuccherate, preferendo alimenti freschi e naturali. A colazione alterna avena con frutta e miele a yogurt, frutta secca e pane integrale con marmellata. Nei pasti principali non mancano mai pasta o riso integrale, carne bianca, pesce e verdure, in porzioni calibrate per non appesantire la digestione.

Photo Credits: Shutterstock