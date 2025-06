Il digiuno estremo di Raz Degan

Seguire una dieta equilibrata è ben diverso dal privarsi del cibo per lunghi periodi. Anche le strategie più in voga, come il digiuno intermittente, restano oggetto di dibattito nella comunità scientifica e vanno valutate con attenzione. In ogni caso, si tratta di approcci che non escludono completamente l’apporto calorico quotidiano, ma lo distribuiscono in modo diverso. Il digiuno totale, invece, priva l’organismo di ogni fonte di energia, rendendolo vulnerabile e affaticato. Per perdere peso o depurarsi, gli esperti consigliano piuttosto di puntare su un’alimentazione a basso contenuto calorico ma ricca di nutrienti, evitando cibi processati, zuccheri e grassi in eccesso.

Foto: Kikapress