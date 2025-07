Un nuovo assetto per ‘Domenica In’

Con l’addio prima ancora di cominciare di Gabriele Corsi, la prossima stagione di Domenica In sarà rivoluzionata: non più due, ma un solo co-conduttore accanto a Mara Venier. La formula “corale” che era stata ventilata dalla Rai sembra sfumata, mentre la padrona di casa resta il perno centrale del contenitore domenicale, nonostante ogni anno sembri sul punto di ritirarsi. Questa volta, si starebbe pensando a un impegno più soft per Mara, in modo da permetterle di dedicarsi anche alla famiglia.

Foto: Kikapress