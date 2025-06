Quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti?

Donald Trump, come stabilito dal Congresso, percepisce uno stipendio di 400.000 dollari l’anno, pagato mensilmente. A questo si aggiungono indennità spese per un totale di 50.000 dollari, un fondo per viaggi di 100.000 dollari e un budget di 19.000 dollari destinato all’intrattenimento ufficiale. In pratica, il tetto annuo supera i 500.000 dollari, ma ogni dollaro non usato viene restituito al Tesoro.

Foto: Kikapress