I rumors sulla salute di Trump infiammano il web

Negli ultimi giorni, i social sono stati travolti da un’ondata di speculazioni sullo stato di salute di Donald Trump. Tutto è iniziato quando il presidente USA non è stato visto in pubblico per diversi giorni e la sua agenda ufficiale risultava vuota. Da qui, l’effetto valanga: c’è chi ha parlato di problemi medici gravi, chi ha ipotizzato un peggioramento improvviso della sua condizione e persino chi ha sostenuto che il presidente fosse morto. Le discussioni sono esplose su X, Reddit e Truth Social, con hashtag e teorie complottiste che hanno rapidamente scalato le tendenze globali.

Foto: Kikapress