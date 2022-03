Marzo è il mese che annuncia l’arrivo della primavera e porta con sé un giorno fortunato per ciascun segno dello zodiaco. Tante le novità in vista. Ecco qual è il tuo giorno fortunato in base al tuo segno.

Ariete: 2 marzo

Toro: 23 marzo

Gemelli: 18 marzo

Cancro: 5 marzo

Leone: 20 marzo

Vergine: 18 marzo

Bilancia: 22 marzo

Scorpione: 10 marzo

Sagittario: 21 marzo

Capricorno: 3 marzo

Acquario: 6 marzo

Pesci: 10 marzo